Rachid Badouri jouera dans un film inspiré de sa vie

Attiré par le cinéma depuis longtemps, Rachid Badouri planche sur un projet de film qui s’inspirera librement de sa vie personnelle. Avec ce long métrage, dont il tiendra le rôle principal, le populaire humoriste souhaite montrer une autre facette de son jeu et de sa personnalité.

En entrevue, Rachid Badouri se plaît à décrire ce film comme une «dramédie», c’est-à-dire une fiction qui mélange le drame et l’humour. C'est le scénariste Nicolas Krief (Jusqu’au déclin, Très belle journée) qui signera le scénario du long métrage, en collaboration avec Badouri.

«C’est sûr qu’il va y avoir des moments drôles dans le film. Mais je veux vraiment qu’il y ait quelque chose de touchant qui ressorte de cela, précise Rachid Badouri, joint jeudi par Le Journal.

«Je veux aussi qu’on voie que je peux jouer autre chose que la comédie.»

Intitulé Miskine (qui signifie «pauvre type», en arabe), le film mettra en scène un humoriste (joué par Badouri) qui vit un creux dans sa carrière. Il retrouvera le salut en aidant une jeune travailleuse sociale qui souhaite monter sur les planches. Mais alors que sa nouvelle protégée connaîtra une ascension fulgurante dans le milieu de l’humour, il verra sa carrière chuter brutalement.

«C’est un gars qui s’est assis sur son succès de début de carrière et qui n’a pas continué à travailler pour se renouveler, explique l'humoriste et comédien de 46 ans.

«Le scénariste Nicolas Krief et le producteur Nicolas Comeau ont eu l’idée de cette trame narrative après avoir vu mon spectacle Les fleurs du tapis, où je parle de ma descente aux enfers quand le succès est venu cogner à ma porte. J’y raconte comment j’ai failli tout perdre après le succès rapide que j'ai eu au début de ma carrière. On a un peu mis ça dans l’histoire du film.»

L'attrait du cinéma

Rachid Badouri a toujours été attiré par le cinéma. Au fil des années, il a eu la chance de jouer aux côtés de Guy A. Lepage dans la comédie policière L’Appât et dans Père fils thérapie!, l’adaptation française de la comédie à succès De père en flic. Mais il n'a jamais caché qu'il aimerait obtenir plus de rôles au grand écran.

«Je me trouve même fatigant parfois de crier fort sur les toits que je veux faire du cinéma, mais c’est quelque chose qui m’a attiré bien avant l’idée de vouloir faire de l’humour, rappelle Badouri.

«À un moment donné. J’ai arrêté de le dire et je suis allé faire les choses pour que ça arrive. J’ai pris des cours avec Danielle Fichaud, j’ai fait des auditions qui m’ont appris à comprendre ce que je faisais bien et ce que je faisais moins bien. J'ai d'ailleurs eu la chance de jouer dans un beau film qui a été tourné au Maroc cette année, avec Michel Boujenah.»

Crédit photo: Richmond Lam

Pour le scénariste Nicolas Krief, Miskine permettra au public de découvrir un Rachid Badouri différent de celui qui sévit sur les planches depuis plus d’une vingtaine d’années.

«Rachid est quelqu’un de très sincère et de très ouvert, observe-t-il. Il a une coquille malgré tout et je pense qu’il veut la percer et montrer une espèce d’intériorité qui est moins présente dans ses spectacles. Il a une sorte de pudeur émotive en lui qui est très intéressante à explorer. Même s’il s’ouvre sur scène, je pense qu’il a quelque chose de caché en lui. Et je pense qu’il veut jouer avec cette idée-là, avec ce film.»

Nicolas Krief, Rachid Badouri et le producteur Nicolas Comeau ont récemment reçu le soutien de Téléfilm Canada pour la scénarisation de Miskine. Le réalisateur du film n’a pas encore été choisi. Le trio vise une sortie en salle en 2025.

Mentionnons que Rachid Badouri travaille aussi présentement sur une série policière comique, dans laquelle il jouera aux côtés de Mehdi Bousaidan.