Remparts à la Coupe Memorial: cinq choses à savoir sur leurs adversaires de vendredi

KAMLOOPS | Ça y est, c’est ce soir que les Remparts de Québec entament le tournoi de la Coupe Memorial. Au menu: les Blazers de Kamloops, équipe hôtesse de la compétition. Voici cinq choses que vous devez savoir afin de vous familiariser avec les premiers adversaires des champions de la LHJMQ.

1. Ils ont récolté 103 points en saison régulière

Les Blazers ont mis le paquet, cette année, afin de s’assurer de ne pas jouer le rôle de figurant en tant qu’équipe hôtesse de la Coupe Memorial. Ils ont effectué plusieurs transactions en cours de route (voir point no 2). Si, dans la LHJMQ, on a parlé toute la saison d’un monstre à quatre têtes constitué des Remparts, du Phœnix de Sherbrooke, des Olympiques de Gatineau et des Mooseheads d’Halifax, on peut dire qu’il avait trois têtes dans l’Ouest: Kamloops, les Thunderbirds de Seattle, champions des séries, ainsi que le Ice de Winnipeg, finaliste.

2. Ils n’ont pas hésité à payer

Les équipes de la WHL n’ont pas remporté la Coupe Memorial depuis 2014. Ça fait neuf ans, ou sept tournois si l’on prend en considération que deux ont été annulés en raison de la COVID-19. Bref, ça fait longtemps et les Blazers se sont assurés d’avoir les éléments en place cette année, et ils n’ont pas lésiné sur les moyens. Après avoir acquis Jakub Demek en retour de choix de premier, deuxième, troisième et quatrième tours, ils ont effectué la plus grosse transaction au pays en acquérant les services du défenseur tout-étoile Olen Zellweger ainsi que du vétéran Ryan Hofer en retour, tenez-vous bien, de quatre joueurs et dix choix au repêchage, dont quatre de premier tour! D’ailleurs, vous lirez notre texte sur l’impact qu’a eu Zellweger avec les Blazers ici.

«Je pense que les résultats des dernières années à la Coupe Memorial ont changé la façon de bâtir nos équipes, a expliqué l’entraîneur et directeur général Shaun Clouston. Nous avons eu plusieurs conversations avec des directeurs généraux ou des membres de la ligue à ce sujet. Je ne crois pas qu’il y avait un mandat d’en faire plus mais on savait qu’on aurait à être très compétitif sur le marché des transactions. C’est un peu une obligation, quand tu es l’équipe hôtesse.»

3. Ils ont neuf joueurs repêchés dans la LNH

Si Zellweger est un choix des Ducks d’Anaheim, il n’est pas le seul joueur à appartenir à une formation de la LNH chez les Blazers, qui en compte neuf au total. À titre comparatif, les Remparts comptent sur sept. Le plus connu pour les Blazers, outre Zellweger, est sans aucun doute leur capitaine, Logan Stankoven. Choix des Stars de Dallas, il a été un membre important des deux conquêtes de l’or d’Équipe Canada junior en août et en janvier derniers. Il a aussi fini au premier rang des pointeurs de la WHL en séries avec 30 points en 14 parties, sans même avoir pris part à la finale.

Les neuf joueurs repêchés dans la LNH sont les suivants:

Ryan Hofer (6 e ronde par les Capitals de Washington en 2022),

ronde par les Capitals de Washington en 2022), Logan Stankoven (2 e ronde par les Stars de Dallas en 2021),

ronde par les Stars de Dallas en 2021), Matthew Seminoff (6 e ronde par les Stars de Dallas en 2022),

ronde par les Stars de Dallas en 2022), Fraser Minten (2 e ronde par les Maple Leafs de Toronto en 2022),

ronde par les Maple Leafs de Toronto en 2022), Caedan Bankier (3 e ronde par le Wild du Minnesota en 2021),

ronde par le Wild du Minnesota en 2021), Daylan Kuefler (6 e ronde par les Islanders de New York en 2022),

ronde par les Islanders de New York en 2022), Jakub Demek (4 e ronde par les Golden Knights de Vegas en 2021),

ronde par les Golden Knights de Vegas en 2021), Olen Zellweger (2 e ronde par les Ducks d’Anaheim en 2021),

ronde par les Ducks d’Anaheim en 2021), Kyle Masters (4e ronde par le Wild du Minnesota en 2021).

4. Ils sont l’équipe la plus reposée de la compétition

Alors que les Remparts de Québec, les Thunderbirds de Seattle et les Petes de Peterborough ont à peine eu le temps de célébrer le championnat de leur ligue qu’ils ont dû se mettre en route pour Kamloops, les Blazers, eux, ont bénéficié de 18 jours de repos avant le début de la compétition, après avoir été éliminés en demi-finale par Seattle. Un avantage non négligeable à ce stade-ci de la saison. De ces 18 jours, sept ont été consacrés à un repos complet et les onze autres, à la préparation en vue du tournoi.

«Ça nous a fait du bien de pouvoir recharger les batteries, relaxer et revenir affamés. On aura des jambes fraîches pour débuter le tournoi», mentionnait l’attaquant Logan Stankoven jeudi.

5. Ils sont la propriété de plusieurs anciens

Les Blazers sont la propriété de cinq personnes: le président et gouverneur Tom Gaglardi ainsi que quatre anciens joueurs professionnels qui ont aussi porté les couleurs des Blazers de Kamloops: Jarome Iginla, Shane Doan, Darryl Sydor et Mark Recchi.