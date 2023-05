Tour d’Italie: «c’est la révélation du Giro» -Antoine Duchesne

Le cycliste Derek Gee a réalisé un exploit hors du commun lors de l’étape reine du 106e Tour d’Italie en terminant pour la quatrième fois au second rang, tout juste derrière le vainqueur du jour Santiago Buitrago.

Membre de l’équipe Israel-Premier Tech, l’Ontarien de 25 ans occupe non seulement le deuxième rang du classement par points, mais sa performance réalisée au cours de cette 19e étape lui a aussi permis de grimper au deuxième échelon du classement de la montagne, derrière le Français Thibaut Pinot, grand ami du nouveau retraité Antoine Duchesne.

Dans le peloton, Gee était un inconnu ou presque au début du mois.

« C’est la révélation de ce Giro. L’ultra combatif, c’est lui sans hésitation. Je n’ai jamais vu ça. Heureusement qu’il n’y a pas une autre étape de montagne, parce que Thibaut aurait pu perdre son maillot ! »

Heureux et fier pour le cyclisme, Duchesne avoue en riant qu’il a toutefois une préférence.

« Pour le Canada, c’est inespéré, mais mon amitié est plus forte que mon patriotisme ! », explique Duchesne.

Pour sa part, Derek Gee a affirmé qu’il avait souffert.

« Ça va prendre un peu de temps pour réaliser ce que j’ai réussi », a lancé Derek Gee aux médias internationaux présents en Italie.

Personne n’avait prévu un tel tour de force de la recrue canadienne qui participe à son premier grand tour en carrière. Même les analystes européens applaudissent son tour de force.

Il fallait entendre leur déception en direct lorsque le coureur d’Ottawa a été incapable de répondre à la dernière attaque du Colombien Buitrago à 1,5 km du sommet.

Principal animateur de ce GIRO, Gee a songé à la victoire dans la montée finale des Tre Cime di Lavaredo. À la ligne d’arrivée, il été devancé par seulement 51 secondes.

Très prometteur

Jeudi, lors de la 18e étape, le cycliste canadien était également dans l’échappée entre Oderzo et Val di Zoldo. Gee a franchi la ligne d’arrivée au quatrième rang. Cet accomplissement devrait lui ouvrir toutes grandes les portes du Tour de France en 2024.

« J’avais remarqué Derek aux championnats nationaux en 2021, mais rien à la hauteur de ce qu’il vient de faire du début à la fin du Giro, sur trois semaines. On n’a pas vu de Canadien faire autant de numéros comme ça, chaque jour, en échappée. Je sais ce que ça exige. C’est vraiment impressionnant et ça montre un très gros potentiel. Il faut parler de lui un peu plus », a ajouté Duchesne, en manque de qualificatifs.

Imprévisible

Avec deux étapes à faire, Gee occupe la 22e position, à 37 min 4 s du maillot rose. À Rivière-du-Loup, l’un des grands patrons de l’équipe s’est dit très fier de son nouveau poulain.

« C’est sa première saison sur le circuit. C’est notre mission de permettre à des athlètes dont la nationalité est moins connue ou représentée sur la scène cycliste de faire valoir l’ampleur de leur talent », a précisé Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

À l’aube d’un contre-la-montre de 18,6 kilomètres en ascension, rien n’est joué pour la victoire finale. Geraint Thomas, 37 ans, devance Primoz Roglic par 26 secondes. Thomas est un spécialiste de la discipline, alors que Roglic est champion olympique du contre-la-montre. Joao Almeida est toujours troisième, avec un retard de 59 secondes.