Un ancien joueur de la NFL se fait voler 1 million $ en bijoux et articles de luxe

L’ex-ailier rapproché de la NFL Shannon Sharpe offre une généreuse récompense à celui détenant des informations relatives à un vol commis à l’intérieur de son manoir de Los Angeles durant la soirée du 19 mai.

D’après le site TMZ, l’ancien joueur des Broncos de Denver et des Ravens de Baltimore a perdu des bijoux, des montres et des articles offerts par des designers; la valeur des objets subtilisés est estimée à environ 1 million $. Ayant découvert l’ampleur des pertes en revenant à son domicile après un souper, Sharpe a contacté la police locale qui a ouvert une enquête à ce propos. Une somme de 50 000 $ sera remise par le principal concerné aux gens livrant des renseignements susceptibles de mener à l’arrestation et à la condamnation des bandits.

L’homme de 54 ans a évolué dans la NFL de 1990 à 2003 et a obtenu huit invitations au Pro Bowl. Il a amassé 10 060 verges par la passe et inscrit 62 touchés en carrière, en plus de gagner trois fois le Super Bowl.