Un désintérêt pour un segment de VUS?

Au début des années 2000, l’industrie automobile a créé une sorte de migration entre divers segments de véhicules, qu’on allait maladroitement baptiser multisegments. En somme, des VUS de taille intermédiaire faisant appel à des composants de voiture, notamment au chapitre des structures. On abandonnait tranquillement les châssis à échelle pour des structures monocoques, stratégie logique visant bien sûr à améliorer le confort, la conduite et l’économie de carburant des véhicules.

Ainsi sont apparus des modèles comme les Hyundai Santa Fe, Nissan Murano et Toyota Highlander, en quelque sorte précurseurs du genre. Ont suivi la Chrysler Pacifica, le Ford Edge, le Mazda CX-7 et le Subaru Tribeca, ainsi qu’une multitude de modèles tentant de se tailler une place dans une section fourre-tout grandissante. Au fil du temps, la quantité invraisemblable de véhicules fut telle que les segments se sont subdivisés. Des compacts, des intermédiaires à deux ou trois rangées de sièges, tandis que les VUS plus traditionnels tels les Jeep Grand Cherokee et Toyota 4Runner devenaient marginaux.

Si certains modèles comme la Chrysler Pacifica et le Ford Flex ont vu leur carrière rapidement s’achever, d’autres fracassent toujours des records de ventes. Or, on constate depuis quelques années que les constructeurs, de plus en plus préoccupés par l’électrification de leur gamme, délaissent le créneau des intermédiaires à deux rangées de sièges, où les joueurs récemment renouvelés sont quasi inexistants. Les Toyota Venza et Subaru Outback pourraient constituer des exceptions, dans le contexte où ces modèles ont justement une « saveur » particulière, mais il en va autrement pour une panoplie de véhicules, qui pourraient ne pas être renouvelés dans leur forme actuelle.

Pensez ainsi aux Chevrolet Blazer, Ford Edge, GMC Acadia et Nissan Murano, tous des modèles vieillissants ou qui amassent la poussière chez les concessionnaires, pendant que l’industrie multiplie les modèles à trois rangées de sièges. Remarquez d’ailleurs qu’à quelques exceptions près, chaque intermédiaire lancé ces dernières années propose désormais cette fameuse troisième rangée, souvent inutile et ajoutant du poids au véhicule. C’est le cas des récents Kia Sorento et Mitsubishi Outlander, alors que Toyota annonçait l’arrivée du Grand Highlander, un intermédiaire plus spacieux que le Highlander, pourtant lui aussi doté des trois rangées.

Bien que Ford ne confirme rien de son côté, nous savons déjà que le nouvel Edge destiné au marché chinois possèdera également trois rangées de sièges. Aurons-nous droit à un produit similaire d’ici peu? Et qu’en sera-t-il des prochains VUS intermédiaires vendus par GM et Stellantis, qui doivent passer par l’électrification? Est-ce que l’intermédiaire à essence aura toujours sa place?

Une chose est sûre, les Ford Edge, GMC Acadia et Nissan Murano donnent aujourd’hui l’impression d’être des produits d’occasion. Parce que leur conception est vétuste et parce qu’ils sont inchangés depuis beaucoup trop longtemps. Et mon petit doigt me dit que même si certains d’entre eux survivront, les constructeurs mettront l’accent sur les plus gros modèles et sur les véhicules électriques. Deux formules plus lucratives et mieux adaptées aux désirs des acheteurs, qui réalisent aussi que les compacts sont pratiquement devenus des intermédiaires. À preuve, les récents Honda CR-V et Volkswagen Tiguan, de longueur comparable au Ford Edge.