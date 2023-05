MALTAIS, Irene



À Trois-Rivières, le mardi 23 mai 2023 est décédée, à l'âge de 74 ans, Irene Maltais, conjointe de Paul-Yvon Clément.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre Jetté et Nathalie Jetté, ses petits-enfants Chatelaine Jetté et Gabriel Gagnon son arrière-petite-fille Jane, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles, une mise en terre aura lieu en toute intimité.