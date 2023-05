MAHEU, Jocelyne



À Terrebonne, le 18 mai dernier est décédée à l'âge de 77 ans Mme Jocelyne Maheu, épouse de Gérard Renaud.Outre son époux elle laisse dans le deuil sa fille adorée Nancy (Alain), ses petites-filles Jasmine (Victhia) et Camille (Maxime), son frère Gilles (Carmen), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 1er juin de 15h à 19h. Une messe sera célébrée à 20h à l'église du Précieux-Sang au 115 rue Chauveau à Repentigny.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de la Maison Adhémar-Dion pour les excellents soins prodigués à madame Maheu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.