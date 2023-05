ALLARD née MONGEAU, Lyse



À Montréal, le 31 mars 2023, est décédée Lyse Mongeau Allard, épouse de feu André Allard, fille de Gaston Mongeau et Hélène Deslauriers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Gaétan), Marie-Andrée (Andres), Guy (Jean-Yves) et ses petits-enfants, Zoé et Philippe ainsi que son frère et ses soeurs, Jean-Louis (Madeleine), Pierrette, Suzanne et feu Madeleine.La famille accueillera parents et ami(e)s le jeudi 8 juin dès 10h jusqu'à 12h pour célébrer la vie de Lyse, suivi d'un hommage à 12h à :SAINTE-THÉRÈSE, J7E 1C5