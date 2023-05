16 conseils pour préparer son déménagement

Déménager est toujours une source de stress, que vous habitiez seul, en couple ou en famille. Voici quelques conseils afin que cette journée se passe le mieux possible.

• À lire aussi: Économiser pendant son déménagement : possible?

• À lire aussi: Déménager soi-même ou avec des déménageurs, quelle est la meilleure option?

1. Commencez le plus vite possible en emballant les objets moins usuels.

2. Faites le tour des pièces de la maison et ciblez rapidement ce que vous voulez vendre. Affichez le tout sur des sites de vente en ligne.

3. Profitez-en pour faire le tri des objets en vous posant les questions suivantes : vendre ou donner ? jeter ou recycler ? garder ou empaqueter ? Certains organismes offrent de faire la cueillette de vos dons (meubles et autres) directement chez vous, comme le Comptoir Emmaüs à Québec, La Croisée à Longueuil et L’Entraide les amis de Montréal.

4. Évitez les boîtes « pêle-mêle » rassemblant des objets disparates.

5. Écrivez sur la boîte la pièce de destination et un bref résumé du contenu.

6. Vérifiez les heures d’ouverture des écocentres pour aller porter directement les objets qui y sont destinés (pots de peinture, métal, débris de construction, etc.).

7. Créez une boîte « rouge », bien identifiée, avec les essentiels dont vous avez besoin et qui sera remplie en dernier... mais ouverte en premier !

8. Faites un échéancier des semaines qui précèdent le déménagement en y inscrivant tout ce que vous avez à faire, et même le déroulement du jour J. Trouvez qui gardera les enfants ou s’occupera de vos animaux !

JMTL

Et les astuces pour un déménagement plus écolo?

9. Empruntez les outils et accessoires nécessaires (bacs, chariots, etc.). Vous économisez et vous évitez de vous encombrer d’objets qui servent peu. « Quand on emprunte au lieu d’acheter, on donne une pause à la planète », note Vicky Payeur, autrice des livres Vivre avec moins et Faire plus avec moins (Les éditions de l'Homme).

10. Soyez astucieux pour trouver des boîtes usagées, propres et encore utilisables.

11. Demandez dans les commerces avoisinants pour obtenir leur surplus. « Parfois même dans les bennes à ordures derrière les centres d’achats, on peut en trouver », précise Vicky Payer.

12. Surveillez les sites d’achats en ligne comme Kijiji, les PAC ou MarketPlace ; certains se débarrassent gratuitement ou à bas prix de leurs boîtes.

13. Si vous devez en acheter, achetez-les en fibres recyclées, prenez-en soin et refilez-les ensuite à d’autres. Ou mieux, vendez-les !

14. Gardez aussi les circulaires et les journaux pour envelopper les objets plus fragiles. Demandez à votre entourage de vous en garder aussi ! Vous pouvez utiliser des nappes, des serviettes, des linges de maison, des draps et même des vêtements.

15. Déménager à vélo, avec une remorque, est une alternative écolo, mais que pour les courtes distances, et pour ceux qui n’ont pas trop de stock ! Déménagement Myette a créé un guide pratique pour ceux qui veulent essayer cette option. (demenagementmyette.ca/guide)

16. Optez pour un déménagement hybride en faisant des voyages en voiture pour transporter les trucs plus légers et terminer par les services d’un déménageur. Tout est possible !