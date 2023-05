HOULE, Pierrette



À Montréal, le 27 février 2023, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Pierrette Houle.Elle laisse dans le deuil ses deux soeurs Huguette et Nicole, son frère Roger et sa conjointe Francine, plusieurs neveux et nièces ainsi que Nicole et Jacques Barbe.La cérémonie de mise en terre aura lieu en toute intimité et simplicité, à l'image que fut sa vie, le samedi 22 juillet 2023 à 14h30 au3955 CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSEVILLE SAINT-LAURENT