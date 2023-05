GUALTIERI (née LEFEBVRE), Johanne





C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Johanne Gualtieri (née Lefebvre) à l'âge de 78 ans. Après avoir longuement lutté contre divers problèmes de santé, elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille immédiate. La plus jeune des quatre filles de Jean-Eugène Lefebvre (décédé en 1956) et de Margaret Garand (décédée en 1994), elle laisse dans le deuil son mari depuis 53 ans, Rinaldo, ses fils Gino (Rosa Adina Pagano) et Carlo (Anita Slopack) ainsi que ses petits-enfants Sofia, Isabella, Ariana et Joseph. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Diane et Paulette Boyer (Allain, décédé).Sa soeur aînée Louise est malheureusement décédée au mois de février de cette année. Son coeur et son esprit accueillant manqueront à de nombreux autres membres de la famille et amis.Johanne aimait être entourée de personnes et passer de bons moments, que ce soit visiter la famille ou les amis, ou les recevoir chez elle. Elle était bien connue pour raconter ou entendre des blagues. Pour elle, la soirée idéale consistait à savourer un verre de vin autour d'un repas à la maison ou au restaurant et échanger des histoires. La meilleure période de l'année pour elle était toute fête où elle recevait sa famille et passait du temps ensemble.Ses dernières années ont malheureusement été très douloureuses et difficiles en raison de ses divers problèmes de santé. Sa foi catholique l'a aidée à traverser cette période difficile jusqu'à son décès le 15 mai 2023. Sa famille a le coeur brisé suite à son décès, mais est soulagée qu'elle soit maintenant en paix.La famille recevra vos condoléances le vendredi 9 juin au complexe funéraire :de 15h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 10 juin de 10h à 12h, suivi d'un service religieux à l'église catholique Saint-Luc, au 106A Av. Anselme-Lavigne, Dollard-des-Ormeaux, Qc, H9A 1N8 à 12h30, suivi de l'inhumation au cimetière Rideau.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait que des dons soient offerts aux organismes de charité que Johanne chérissait :La Maison Benoît Labre : https://lamaisonbenoitlabre.org/Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore :https://fondationlakeshore.ca/fr/