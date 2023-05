VÉZINA SICARD, Gisèle



À Montréal, le 20 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée paisiblement notre maman Gisèle Vézina, épouse de feu Guy Sicard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Aviva Briskin), Yves (Sandra Rancourt) et Natalie ainsi que ses petits-enfants, Félix, Clémentine, Alexandra et Catherine, sa belle-soeur Lucille Joannides ainsi que de nombreux parents et amis.Une messe/hommage sera célébrée le samedi 3 juin, de 13h à 14h, à l'église Saint-Laurent, 805 boul. Sainte-Croix, Montréal (Qc) H4L 3X6. La famille recevra les condoléances de 12h30 à 13h et vous accueillera de 14h à 18h à la Salle Saint-Joseph de l'église Saint-Laurent (à droite de l'église).