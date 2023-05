BROSSARD, Jérôme



C'est avec tritesse que nous vous annonçons, le 13 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Jérôme Brossard, de Brossard, conjoint de Madame Rita Harrison.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Catherine (Martin), Stephane (Marialena) et Maxime (Line), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, les membres de la famille Harrison, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juillet 2023 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :Une célébration aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié en la mémoire de Jérôme Brossard.