ST-AUBIN, Bernard

À Laval, le lundi 6 mars 2023, à l'âge de, est décédé Bernard St-Aubin, époux de feu Jacqueline Lussier.Bernard a travaillé comme journaliste à Radio-Canada au service des nouvelles. Passionné d'histoire, il a écrit 6 livres dontetIl laisse dans le deuil sa fille Francine, ses petits-fils, Maxime et Jocelyn, de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.À sa douce mémoire, une cérémonie privée aura lieu pour la dispersion des cendres.