GOSSELIN, Georges



Le 29 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Georges Gosselin, époux de Mme Pierrette Daigneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Marie-Christine, Patrice (Nathalie Chassé), Isabelle, Anne-Marie, David (Geneviève Tremblay) et Kiet (Van Anh), ses petits-enfants Sabrina, Estelle, Gabriel, Michael, Francis, Arianne, Éloïse et Mariela, ses frères Maurice (Lise), feu Roger (Jacqueline), feu André (Denise), Jacques et Daniel (Jasmine), ses soeurs Carole (Robert) et Pierrette (feu Damien), ses beaux-frères et belles-soeurs Ginette (Michel) et Daniel (Manon), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 2 juin 2023 de 18h à 21h.Le samedi 3 juin 2023, directement en l'église Saint-Hilaire, 260 chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire dès 9h. Les funérailles suivront à 10h.