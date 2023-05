RÉGIMBALD, Jean-Yves



Jean-Yves Régimbald est décédé le 3 mai 2023. Il laisse dans le deuil ses filles Isabelle et Sylvie (Patrick), ses soeurs Marie-Claire et Denise, sa belle-soeur Lorraine et plusieurs neveux, nièces et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 2 juin à 10h30 à l'église Bon Pasteur sur la rue Laurier à Laval.Vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer.