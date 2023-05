TOURIGNY, Roméo



À Saint-Eustache, le 22 mai 2023, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Roméo Tourigny, époux de feu Claire Chiasson.Il laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Marcel Lemarbre), Mario (Sylvie Marceau), Réal (Brigitte Lévesque) et Lina (Daniel Jordan), ses petits-enfants, ses frère et soeur de même que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances àle samedi 3 juin de 10h à 17h et de 19h à 21h, de même que le dimanche 4 juin de 9h à 11h30, heure de la célébration.