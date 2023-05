GAGNON, Yolande



Le 20 mai 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Yolande Gagnon, épouse de feu M. Louis Leblanc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Sharon), Louise (Denis) et Chantal, ses petits-enfants: Michelle (Stuart), Danielle-Louise, Mélissa, Jonathan (Marie-Eve), ses arrière-petits-enfants: Kyle, Emma, Benjamin, Rosaly, Anabelle, sa soeur Pauline (Gabriel), sa belle-soeur Lise, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 3 juin de 10h à 11h pour les condoléances en l'église de la Purification, 445 rue Notre-Dame, Repentigny, une cérémonie suivra.