GAUTHIER, Lise



À Laval, le 13 mai 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Lise Gauthier, fille de feu Louise Sarrazin et de feu Renaud Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses deux fiertés : Claudia (Benjamin Tétreault) et Audrey, ses petits-fils : Antoine et Félix Tétreault, son frère Jacques Gauthier (Sylvie Chartrand), ses soeurs : Claire Gauthier (Pierre Dufresne) et Monique Gauthier (feu Alain Paquette), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les condoléances seront reçues le samedi 3 juin 2023 de 11h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même samedi, à 17h, à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le Dr Claude Trudel de sa grande humanité, de son amabilité et de son professionnalisme ainsi que les membres du personnel soignant de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.En lieu et place de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.