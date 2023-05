JOLY née TAILLEFER, Yvette



À Laval, le 21 mai 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Yvette Taillefer, épouse de feu Paul Joly.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Alain), Alain (Francine) et Jean-Guy (Suzanne), ses petits-enfants Mathieu, Émilie, Marie-Eve, Stéphanie, Marie-Elaine et Hugo, ses arrière-petits-enfants Vincent, William, Gabriel, Alycia, Laurent et Antoine, ses frères et soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 1er juin de 9h à 11h30 au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée à 11h30 en la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu ce même jour à 14h au cimetière de Sainte-Rose.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.