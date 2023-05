MILLOCH, Adriano



À Laval, le 19 mai 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé Adriano Milloch.Il laisse dans le deuil son fils Massimo (Véronique Bonnallie), ses petits-fils Arturo et Lorenzo, ses beaux-enfants Huges Carle et Marie-France Carle, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 3 juin 2023 de 13h à 16h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 15h30.