8 crèmeries incontournables à aller visiter cet été

Une ballade en ville, soleil plombant... difficile de résister à l’appel d’un sorbet, d’un gelato ou d’une crème glacée molle. Au lieu de se précipiter au dépanneur du coin pour plonger main première dans le congélateur de friandises trop sucrées, optez pour la crèmerie artisanale la plus proche !

Justement, pourquoi ne pas planifier le coup en établissant votre itinéraire en fonction d’un artisan glacier que vous souhaitez découvrir ?

Voici 8 adresses qui méritent votre attention, chacune d’elle offrant une expérience bien propre à elle. Bonne découverte !

Cassis Monna & filles et Chocolaterie de l’Île d’Orléans

Si vous prenez la route cet été, il y a des chances que vous traversiez le pont de l’Île-d’Orléans à la découverte de producteurs et artisans des différents villages de l’ile. Pour se rafraîchir avec une bonne crème glacée, nul besoin de s’aventurer bien loin. D’un côté, sur la pointe sud, se trouve la Chocolaterie de l’Île d’Orléans, offrant bien plus que des traditionnelles molles trempées dans le chocolat, alors que vous pourrez contempler un des plus beaux couchers de soleil avec une vue spectaculaire sur la ville de Québec. De l’autre, il faut se payer une visite aux pétillantes sœurs de Cassis Monna & Filles pour goûter la fameuse glace maison au cassis, dont le fruit est récolté sur place, au mois d’août. Si le temps le permet, une promenade sur le domaine suivi d’un petit verre de sangria au cassis du côté bistro meuble particulièrement bien un après-midi !

▸ chocolaterieorleans.com

▸ cassismonna.com/fr

Kem Coba

Lorsque l’on discute crème glacée, il est difficile de passer sous silence Kem Coba, un emblème du quartier Mile-End. C’est en 2011 que Ngoc Phan, pâtissière-chocolatière de formation, et son mari, Vincent Beck, lui aussi pâtissier, ouvri-rent le petit espace dans ce quartier qui, à ce moment-là, ne faisait que gazouiller. Rapidement, leur audace, mariée à un certain savoir-faire et à l’utilisation d’ingrédients de qualité, a touché une corde sensible chez les Montréalais. De la glace, oui, mais de la glace qui fait voyager ! « Nos saveurs sont inspirées soit des origines vietnamiennes de ma femme, soit de nos voyages », explique Vincent. En plus de la twist qui change de saveur toutes les deux semaines, il est toujours possible de se délecter de l’excellente glace au beurre salé, à la feuille de pandan, au corossol, à l’hibiscus, ou... au chocolat !

▸ facebook.com/profile.php?id=100057383353586

▸ 60, avenue Fairmount Ouest, Montréal

Iconoglace

Si vous êtes du genre à être indécis devant le comptoir à glace, atten-dez d’arriver face au menu d’Iconoglace. Cette jeune équipe ultra dynamique se fait un malin plaisir à remettre au goût du jour tous les classiques des crèmeries, avec une touche de folie et de décadence. Du sundae spectaculairement garni au drumstick maison, du sandwich au burger à la crème glacée, du flotteur au kombucha à la crotte de licorne pour les enfants (ou pas) : ce n’est pas le choix qui manque. Cette crèmerie de quartier attire des foules depuis le début, et avec raison : avec des amis ou en famille, c’est une sortie qui plaira à tous.

▸ iconoglace.ca

▸ 1320, rue Bélanger, Montréal

Frisquet

Un gelato garni d’un coulis maison, entre deux biscuits frais du matin : ici, le sandwich à la crème glacée est pris bien au sérieux ! Imaginez les combinaisons infinies de saveurs : chocolat-cerise, matcha-fraise-pêche, chocolat-banane, bretzel-caramel, gâteau au fromage-fruit de la passion... Si le sandwich appelle trop à l’excès, il est possible de repartir uniquement avec un cornet, ou une boule de pâte à biscuit mangeable sur le pouce, en se dirigeant vers le parc Lafontaine.

▸ instagram.com/lefrisquet/

▸ 970, rue Rachel Est, Montréal

Le Glacier Aberdeen

Soleil plombant, petite balade dans le quartier Montcalm, passage obligé rue Cartier... L’appel de la glace se fait entendre. Malgré l’omniprésence des glaciers avoisinants, il faut faire un crochet sur la petite rue Aberdeen, pour apercevoir les charmantes décorations, presque kitsch, de cette crèmerie existant depuis plus de 40 ans. Les sorbets mettent en valeur les fruits de saison d’ici, la glace et le gelato sont faits de manière artisanale, et il faut aussi noter une nouvelle offre bonifiée de préparations véganes. Une gamme de glaces molles, sorbets et sundaes exempts de produits animaliers sont maintenant offerts.

▸ facebook.com/profile.php?id=100063469694185

▸ 90, rue Aberdeen, Québec

Catherine Méra

La pâtissière Catherine Méra ne fait pas que de bien bons petits desserts... Elle fait aussi de sublimes sorbets et gelatos ! Avec plus d’une dizaine de saveurs différentes, son comptoir à glaces allie parfums traditionnels (vanille, chocolat, pistache) et quelques-uns plus audacieux, comme sésame noir, basilic et abricot – sans oublier la gamme de sorbets élaborée avec les magnifiques fruits de saison du Québec. On profite d’une balade dans le Vieux-Québec ou au centre-ville de Baie-Saint-Paul pour se rafraîchir le palais !

▸ catherinemera.com

▸ 48, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul

▸ 40, côte de la Fabrique, Québec

Les Bleuets du Vire-Crêpes

Cette bleuetière familiale est le parfait endroit où s’arrêter le matin, à midi, ou en après-midi afin de profiter des diverses installations. Petit-déjeuner gourmand, cueillette de bleuets, casser la croûte au camion de rue, faire le plein de produits artisanaux à base de bleuets (incluant cosmétiques), et... déguster la meilleure crème molle aux bleuets du Québec ! Une destination d’une journée qui peut inclure quelques visites supplémentaires de producteurs et artisans du coin.

▸ lesbleuetsduvirecrepes.com

▸ 975, chemin Vire-Crêpes, Saint-Nicolas, Lévis

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com