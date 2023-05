DESGENS, Mariette



Au CHSLD Narbonne de Saint-Rémi, le 17 mai 2023, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée Mme Mariette Desgens.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Pauline, Adélia et Claudette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de St-Isidore, le vendredi 16 juin à 10h, suivi des funérailles à 11h, sous la direction duwww.alexandrenicole.comLa famille désire remercier les membres du personnel du CHSLD Narbonne pour leurs bons soins et leur support.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Anna-Laberge.