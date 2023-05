MORIN ARPIN, Jacqueline



À son domicile et entourée des siens, le 11 mai 2023, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Jacqueline Arpin épouse de feu Julien Morin et demeurant à Saint-Ours.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Louise), Sylvie (Yves), France (Gilbert), Luc (Claire) et Ronald (Francine); ses petits-enfants : Geneviève (Patrick), Christine (Francis), Maude, Sarah (Francis), François-Xavier (Vicky), Laurence (Simon), Josiane (Yannick), Olivier (Marie-Pier), Catherine (Ionut); ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et ses frères : Nicole, Michelle, Jean-Charles, Serge, Julien et leur conjoint(e); ses belles-soeurs de la famille Morin : Mariette, Francine et leur conjoint; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au salon70, AV. DE LA TRAVERSEST-OURS, J0G 1P0Tél. 450.785.2221salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.cale dimanche 4 juin 2023 de 13h à 15h. Une cérémonie d'adieu aura lieu au salon le jour même à 15h. Suivra l'inhumation au cimetière de St-Ours.Des dons faits en sa mémoire à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.