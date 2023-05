CHARTRAND, Lucille



À Longueuil, le mardi 23 mai 2023 est décédée, à l'âge de 99 ans, Lucille Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise-Anne (Roger), feu Richard, Jean-Guy et Normand (Suzanne), ses petits-enfants Eric, Pascal, Alexandre et Nicolas, de nombreux arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 2 juin 2023 à compter de 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.