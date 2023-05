BENOIT, Jean-Louis



Paisiblement, entouré des siens, le 14 mai 2023, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Louis Benoit, directeur d'école retraité.Il laisse dans le deuil sa femme Madeleine Boucher, son fils Christian (Mireille), sa fille Sonia (Patrick), ses petits-enfants Ariane (Dave) et Antoine. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, Jeanne, Gérard, Rita, Laurette (Gilles), Pierrette, Thérèse, Hélène, Lise (Christian) et Suzanne, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 4 juin 2023 dès 12h30. Une cérémonie suivra à 15h30 en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.