GAGNÉ, Huguette



Après un combat sans relâche, à Montréal, le 20 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Huguette Gagné.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pierrette et son frère Jean-Jacques (Lucie), son neveu et ses nièces, ainsi qu'autres parents, ami(e)s et ses collègues qui l'ont côtoyés pendant sa longue carrière en tant qu'infirmière-chef aux soins intensifs et courts séjours jusqu'à la fermeture de l'Hôpital Sainte-Jeanne-D'Arc en 1996.La famille recevra les condoléances le samedi 3 juin 2023 dès 11h00 à l'église Notre-Dame-des-Victoires, 2700, boulevard Lacordaire à Montréal, suivi des funérailles à 11h30. Nous espérons que vous pourrez venir lui dire un dernier "au revoir".La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité Oasis de Paix de l'Hôpital Marie-Clarac pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société de la recherche sur le cancer serait apprécié en sa mémoire.