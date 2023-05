CARRIER, Gilberte



À Montréal, le vendredi 19 mai 2023, est décédée à l'âge de 97 ans, madame Gilberte Carrier, épouse de feu Marcel Coutu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Réal Jenkins), Richard (Louise Dubois), Noël (Carole Légaré) et Guy (Johanne Béluse), ses petits-enfants et arrière-petits enfants, sa soeur Gabrielle Carrier ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 25 juin 2023, de 10h à 14h. La cérémonie aura lieu le même jour, directement au salon du complexe à 14h, suivie de la mise en niche au Cimetière Le Repos St-François d'Assise situé derrière le complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.