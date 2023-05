Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

La diplomate : ça brasse en coulisses

Photo fournie par Netflix

Les scénaristes aiment montrer l’envers du décor des gens de pouvoir et La diplomate, plus récente série politico/suspense de Netflix, s’inscrit avec brio dans ce créneau sollicité. On y suit une Kate Wyler, une brillante diplomate, jouée par Keri Russell, que le président des États-Unis nomme ambassadrice au Royaume-Uni au moment où l’attaque d’un porte-avions britannique par un pays ennemi, qu’on croit à tort être l’Iran, menace la stabilité du monde. Divisée en huit épisodes, La diplomate regorge de bras de fer en coulisses, de répliques cinglantes, et fait appel à notre intelligence, sans que ça se prenne trop au sérieux.

► Où : Saison 1 disponible sur Netflix

—Cédric Bélanger

Super Mario Bros. le film

Photo d’archives, Nintendo et Universal Studios

Mario, Luigi, Peach et toute la bande font le saut de la console à l’écran avec une toute nouvelle aventure animée, tout juste débarquée en vidéo sur demande. Sa prémisse ? Le sympathique plombier doit, encore et toujours, sauver le Royaume Champignon des sombres desseins de Bowser. C’est coloré, c’est bon enfant et c’est prévisible. Certes. Mais c’est d’abord et avant tout une ode à nos héros d’enfance, que l’on retrouve ici avec un plaisir évident. À quoi bon bouder son plaisir ?

► Où : En vidéo sur demande

—Bruno Lapointe

Bungalow

Photo d’archives, films opale

Les rénovations d’une maison achetée à bas prix peuvent rapidement se transformer en cauchemar pour un jeune couple. Dans sa comédie noire Bungalow, la réalisatrice Lawrence Côté-Collins relate la descente aux enfers de deux nouveaux propriétaires (joués par Guillaume Cyr et Sonia Cordeau) qui s’enfoncent dans un gouffre financier en se lançant dans des travaux de rénovation trop coûteux pour leurs moyens. Le résultat est drôle, décapant et délicieusement décalé.

► Où : En vidéo sur demande

—Maxime Demers

Elvis soutient les victimes de Pearl Harbor

Le 25 mars 1961, Elvis donnait un concert à Honolulu pour amasser des fonds pour la construction du USS Arizona Memorial qui rend hommage aux victimes des attaques de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Ce documentaire, qui n’est pas constitué de performances musicales, raconte l’organisation de ce spectacle qui a été présenté devant 4000 spectateurs. Ce concert a été son dernier avant que le King entreprenne une série de spectacles en résidence à Las Vegas.

► Où : Demain à 14 h sur les ondes de la chaîne PBS

—Yves Leclerc