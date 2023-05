BERGERON, Jean-Guy



À Laval, le 12 mai 2023, est décédé Jean-Guy Bergeron, notaire.Il laisse dans le deuil son épouse Charlotte Gauthier Bergeron, ses enfants Jean, Judith et Charles, ses petits-enfants Sébastien, Geneviève, Cédric, Guillaume et Joël ainsi que six arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses 2 soeurs Lise et Diane et ses 3 frères Jules, Réal et Richard.La famille recevra les condoléances le samedi 3 juin à partir de 10h au Mausolée Saint-Martin édifice à l'arrière deUne liturgie de la Parole aura lieu au même endroit à 12h.Merci au personnel du CHSLD Fernand-Larocque pour leur grand dévouement, leur bienveillance et leurs bons soins.