GAUTHIER, Réal



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réal Gauthier, survenu le 20 mai 2023, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de feu madame Francine Marley.Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane (Karine), Eric (Brigitte), Nancy (Patric), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère René et sa soeur Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 juin 2023, de 13h30 à 16h à laLa famille tient à remercier l'équipe des soins du Centre d'hébergement René-Lévesque.