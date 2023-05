BOURDUA, Louise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Louise Bourdua, le 23 mai 2023 à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Martine Desrochers (Martin Larivière) et Evelyne Desrochers (feu Yves Deschênes), ses petits-enfants : Maxime, Xaviéra, Claudy et Mathieu ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces et amis proches. Aussi, elle rejoint ses proches défunts qu'elle aimait.La famille recevra vos condoléances le jeudi 1er juin 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le vendredi 2 juin 2023 de 11h à 13h30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles auront lieu le vendredi 2 juin à 14h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1.La famille remercie le personnel de la Résidence des Berges de Boucherville et du CHSLD Lajemmerais de Varennes pour les bons soins prodigués, le soutien et la bienveillance dont ils ont fait preuve envers Mme Bourdua.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lajemmerais ou des maladies du coeur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/