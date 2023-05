Camping inondé à La Malbaie: «Ça n’a jamais été une option d’abandonner», dit le propriétaire

Des commerçants de Charlevoix qui ont senti leur monde s’écrouler lors des inondations du 1er mai ne baissent pas les bras et se retroussent les manches pour que la prochaine saison touristique soit un succès.

«Ça n’a jamais été une option d’abandonner», affirme le propriétaire du camping Au bord de la rivière à La Malbaie, Dominic Bergeron.

Le 1er mai, c’était le choc et la désolation quand la rivière Malbaie est sortie de son lit. Tout le site a été inondé, anéantissant certains secteurs en plus d’endommager 40 roulottes et 11 bâtiments.

Photo fournie par Dominic Bergeron

Du «jamais-vu» dans les 60 ans d’histoire de l’entreprise, soupire l’homme de 45 ans, qui évalue que les dégâts engendreront des frais de près d'un million de dollars.

Les dernières semaines n’ont pas été reposantes. «On commence la saison, puis on est déjà brûlés à presque pas dormir, à juste réfléchir. Comment est-ce qu’on va payer les factures?»

Son équipe s’est mise à pied d’œuvre pour nettoyer les terrains, refaire des rues et réparer des égouts, si bien que 85% des travaux urgents sont terminés.

«On regarde en avant»

Grâce à cette détermination et à la solidarité exceptionnelle de bénévoles, de campeurs et d’entrepreneurs qui ont fourni une aide inestimable, l’entreprise a ouvert ses portes comme prévu le 12 mai.

«On regarde en avant, puis le camping va être identique à d’habitude», dit M. Bergeron, qui veut maintenant envoyer comme message que Charlevoix sera ouverte et accueillante cet été.

Photo fournie par Dominic Bergeron

«Les réservations vont très bon train, puis on espère que [ça va] continuer, puis même exploser pour dire: “Regarde, on s’en va dans Charlevoix, ils ne l’ont pas eu facile au printemps, on va aller les encourager.” Tout le monde est le bienvenu à venir voir notre beau coin.»

Le choc de l’inondation passé, c’est aussi la fébrilité qui s’est installée parmi l’équipe du restaurant Le Mouton Noir, une institution fondée à Baie-Saint-Paul en 1976.

La crue, qui a complètement englouti le sous-sol de l’établissement où se trouvait la cuisine de production, n’aura pas raison de la saison estivale du restaurant.

Opportunité

La direction a en effet saisi une «opportunité en or», qui lui permettra de se relocaliser temporairement à l’ancienne adresse du restaurant La Muse, sur la rue Saint-Jean-Baptiste.

Selon Alexandra Belley, responsable de la salle à manger, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de soulagement par les employés. «Tout le monde en ce moment est super optimiste et on est vraiment contents. On a une belle réponse aussi des clients», dit-elle.

Photo fournie par Le Mouton Noir

Elle n’a aucun doute que les touristes seront au rendez-vous. «Déjà, on le voit en fait, déjà nos rues sont animées.»

«J’ai vraiment [...] l’impression que les gens vont vouloir venir nous soutenir, ne serait-ce que par curiosité, [ils] vont vouloir venir voir ce qui se passe dans Charlevoix», dit-elle.