Conditions de travail: des produits menstruels gratuits

À partir du 15 décembre 2023, les entreprises qui sont assujetties au Code canadien du travail devront obligatoirement fournir des produits menstruels gratuitement à leurs employés.

«On veut réduire la stigmatisation contre les règles. On veut créer des environnements de travail qui sont inclusifs et plus sains», mentionne la présidente du Réseau Annie RH, Annie Boilard.

Au Québec, le mouvement où les employeurs fournissent des produits menstruels gratuitement, tels les tampons et serviettes hygiéniques, prend de plus en plus d’ampleur.

«C’est une petite poignée d’employés qui vont être touchés par la législation, mais c’est important d’en parler parce que c’est un mouvement. Au Québec, on en parle de plus en plus. Il y en a déjà des entreprises sans même être assujetti à une législation qui offrent des produits menstruels gratuitement», explique la présidente.

Les compagnies qui devront suivre ce règlement seront ceux qui sont sous la législation fédérale, notamment les transports, les télécommunications, les entreprises qui produisent la nourriture pour animaux, la fonction publique, les services postaux, etc.

«L’idée derrière ça, c’est quand on va travailler, personne ne pense à amener son papier de toilette ou son savon pour les mains. C’est la même chose, alors tous les produits dont nous avons besoin quand on va à la salle de bain vont être fournis par l’employeur», précise la directrice.

L’employeur pourra décider la démarche qu’il souhaite prendre pour remettre les produits menstruels. «Soit que ce sera disponible dans la salle ou un endroit protégé par l’employé», indique Mme Boilard.