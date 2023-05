Coupe Memorial: les Thunderbirds, les prochains adversaires des Remparts, remportent leur premier match

Favoris pour remporter la Coupe Memorial avant le début de la compétition, les Thunderbirds de Seattle ont entamé leur tournoi avec une victoire, samedi, mais les Petes de Peterborough ne leur ont pas fait de cadeau.

• À lire aussi: Malgré la victoire de vendredi, les Remparts ne tiennent rien pour acquis: «On a encore beaucoup à prouver»

• À lire aussi: Coupe Memorial: les Remparts servent une raclée à l’équipe hôtesse

Peterborough avait pris les devants 2-1 en deuxième période avant que les Thunderbirds n'explosent avec trois buts sans réplique, en route vers leur première victoire de la compétition, par la marque de 6 à 3.

Les Petes ont réduit l'écart en avantage numérique en troisième mais n'ont pas été en mesure d'aller chercher le but égalisateur. Jordan Gustafson a fermé les livres avec un but assommoir alors qu'il restait un peu plus de trois minutes à faire au match.

J.R. Avon, Owen Beck et Avery Hayes ont marqué pour les Petes tandis que Lucas Ciona, Kyle Crnkovic (3), Nolan Allan et Gustafson ont inscrit les buts des vainqueurs. Avec son tour du chapeau, Crnkovic a été nommé joueur du match.

Pour les amateurs du CH, sachez que l'autre espoir de l'équipe en plus de Beck, Jared Davidson, a obtenu une passe pour les Thunderbirds.

Ces derniers bénéficieront maintenant d'une journée de congé avant d'affronter les Remparts de Québec, lundi soir. Les Petes auront quant à eux rendez-vous avec les Blazers de Kamloops, dimanche soir. Les deux formations ont perdu leur premier match de la compétition.