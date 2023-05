FORTIN, Huguette

née Levesque



À Saint-Eustache, le 16 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Huguette Levesque, épouse de feu M. Rodrigue Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (Dany), Sylvie (Normand) et Michel, ses deux petits-enfants Maxime (Elyse) et Antony, ses soeurs Lorraine et Micheline, ses neveux, nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINT-EUSTACHEle samedi 3 juin dès 11h. Une cérémonie aura lieu cette même journée, à 15h, en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.