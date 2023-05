POTVIN, Annie



À Montréal, le 18 mai 2023, à l'aube de ses 62 ans, est décédée madame Annie Potvin, fille de Paquerette Pelletier et feu Raoul Potvin.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Alexandre Croteau (Karolyne) et Annie-Pier Croteau (Franklyn), ses petits-enfants Emilia et Amadeo, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le dimanche 4 juin de midi à 16h, suivi des funérailles à 16h en la chapelle du complexe.Nous vous invitons à offrir vos messages de sympathie à la famille dans le livre d'or via l'avis de décès au