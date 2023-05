Déménager soi-même ou avec des déménageurs, quelle est la meilleure option?

Sortez votre calculatrice, car il n’y a pas de solution parfaite applicable à tous ! Aucun déménagement n’implique le même nombre de boîtes, la même distance à parcourir et les mêmes délais à respecter. Pour prendre une décision éclairée, évaluez toutes vos options en calculant autant le temps à mettre que le prix à payer.

Choix 1 : Choisir un service de déménageurs

Cette option comprend la main-d’œuvre (un certain nombre de déménageurs selon la grandeur de votre maison), le camion et les équipements nécessaires.

C’est la solution qui vous évite de forcer à transporter tout votre butin, mais souvent la plus coûteuse. Le tarif horaire varie entre 100 et 150 $ pour un camion et trois déménageurs, mais il peut doubler ou même tripler si on est dernière minute. L’effet de rareté permet aux entreprises de gonfler les prix. Il peut aussi y avoir un tarif additionnel pour la distance à parcourir, le chargement et le déchargement. Pas envie d’emballer vos effets ? Des pros peuvent s’en charger pour plusieurs centaines de dollars supplémentaires.

Il s’agit d’une solution qui exige une dépense monétaire plus importante, mais une dépense physique plus petite.

LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

Comment trouver un déménageur ?

Demandez des références sérieuses à votre entourage.

Trouvez des entreprises bien établies dans votre région. Vérifier qu’elles ont bien un numéro d’entreprise. Méfiez-vous des petites annonces trop alléchantes... pour être vraies !

Renseignez-vous sur les compagnies. Vous pouvez savoir si une compagnie a reçu des mises en demeure sur le site de l’Office de la protection des consommateurs (opc.gouv.qc.ca). Il est possible aussi de vérifier son dossier à la Commission des transports du Québec (ctq.gouv.qc.ca). Tous les déménageurs doivent être inscrits à la Commission des transports du Québec. Vous pouvez vérifier leur dossier comprenant leur cote de sécurité, leur droit d’exploiter et celui de mettre des camions en circulation.

L’Office de la protection des consommateurs suggère d’obtenir deux ou trois soumissions sérieuses avant de faire votre choix.

Vérifiez que l’entreprise a une assurance pour le matériel déménagé (en cas de bris, endommagement, etc.) ainsi qu’une assurance de responsabilité civile (en cas d’accident).

Signez un contrat en vérifiant préalablement que toutes les infos (date, adresse, etc.) sont les bonnes.

Aide-mémoire

Discutez de la disponibilité du service selon la date souhaitée.

Spécifiez votre situation : distance à parcourir entre le lieu de départ et la nouvelle adresse ainsi que la description des lieux (le nombre d’étages, la disposition des escaliers, le nombre de pièces, etc.). Cela leur permettra d’évaluer le temps.

Informez-vous de la couverture d’assurance.

Demandez à recevoir par courriel une évaluation des coûts comprenant vos besoins et leur offre et discutez des modalités de paiement.

JMTL

Choix 2 : Louer un camion

En louant un camion et en demandant renfort à des parents et à des amis en renfort, vous optez pour une solution plus économique, mais qui exige un investissement physique beaucoup plus intense. Plusieurs éléments déterminent le prix total de cette option : le nombre d’heures de location, le nombre de kilomètres parcourus, les frais de protection routière temporaire et la location de certains accessoires (couverture de protection, sangles, chariots, diables, etc.). Notez qu’il faut aussi rajouter le prix de l’essence – il faut retourner un camion plein d’essence ! – et les ravitaillements pour ceux qui vous aident. Vous craignez de manquer de « bras » pour le transport des boîtes ? Certaines entreprises offrent le service de déménageurs pour différents blocs d’heures. Vous pourriez choisir de prendre ce service que pour vider le camion à la nouvelle maison. Pensez-y si vos proches ne peuvent être là pendant la journée complète. Il est possible de faire des soumissions en ligne pour avoir une estimation des coûts selon vos besoins, mais rien ne vaut un appel téléphonique pour poser vos questions. N’essayez pas d’épargner en choisissant un petit nombre d’heures de location. D’abord, un déménagement comporte son lot de surprises qui gruge de précieuses minutes et souvent, la différence de prix entre 7 h et 12 h de location n’est pas si importante.

gpointstudio - stock.adobe.com

Assurances

Finalement, évaluez votre capacité à supporter le risque d’un potentiel bris. Si quelqu’un brise un objet, votre assurance habitation pourrait couvrir l’indemnisation, mais ferez-vous réellement une réclamation ? Aussi, vous devriez avoir une couverture en responsabilité civile dans votre assurance habitation au cas où quelqu’un se blesserait durant le déménagement. Mais, informez-vous préalablement ! Vérifiez également votre assurance automobile pour la location du véhicule (en cas de bris, accrochage, égratignure, accident, etc.). Parfois, une couverture peut être offerte par votre carte de crédit, sinon optez pour une couverture supplémentaire via la compagnie de location.

Il s’agit d’une solution qui offre plus de souplesse, mais qui ne donne aucune garantie que vos déménageurs maison seront au rendez-vous (surtout s’il pleut à boire debout !). De plus, elle exige une bonne aptitude à gérer de façon optimale l’espace dans une boîte de camion, autrement, vous multipliez les voyages... ce qui augmente le temps de déménagement, le nombre de kilomètres parcourus, la fatigue, l’essence, etc.

Par exemple, chez Uhaul, pour la location de 12 heures d’un camion de 20 pi cube (estimé pour une maison de deux chambres ou un appartement de 3 chambres), à la mi-juin avec 100 km, le tarif estimé est d’environ 130 $ + taxes.