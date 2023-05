Des brownies à l’orange au BBQ, le dessert idéal à faire en camping

Comment revisiter un dessert classique comme les brownies ? C’est pourtant simple, une cuisson sur le gril et une présentation hors de l’ordinaire sont tout ce qu’il faut. Non seulement ces brownies sont à saveur d’orange, mais ils sont également servis à l’intérieur d’une orange ! Cette façon originale de servir le dessert saura plaire autant aux petits qu’aux grands. De plus, pour les amateurs de camping, il est possible de préparer ces brownies autour d’un feu de camp. Simplement mettre les oranges un peu en retrait du feu et le tour est joué. Ne reste plus qu’à déguster ce petit plaisir chocolaté tout en profitant des belles soirées sous les étoiles. Bon BBQ !

Portions : 10-12 oranges

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 1 heure

INGRÉDIENTS

2/3 tasse de chocolat noir non sucré

3⁄4 tasse de beurre

1 1⁄2 tasse de sucre

1⁄2 tasse de cassonade

1 c. à soupe de zeste d’orange

2 c. à thé de vanille

4 œufs

1 1⁄2 c. à soupe de poudre de cacao

1 1⁄2 tasse de farine

1⁄2 c. à thé de poudre à pâte

Une pincée de sel

10-12 oranges

PRÉPARATION