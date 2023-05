Des séries jeunesse à succès

Écrivaine, scénariste et productrice, Caroline Héroux publie tome après tome de ses séries jeunesse extrêmement populaires, Défense d’entrer. La première série, écrite en collaboration avec son fils Charles-Olivier, a été suivie de la série Défense d’entrer Filles, écrite avec sa fille Catriona. Ses romans palpitants à la typographie fantaisiste, abondamment illustrés, sont originaux et très divertissants. La série Défense d’entrer ! a également été adaptée en bande dessinée et en série télé diffusée à TOU.TV... et d’autres projets s’en viennent.

Caroline Héroux remarque que les jeunes d’environ 8 ans sont fans de la série Filles, dont le quatrième tome, Dieu grec, vient de paraître... mais que les ados de 14-15 ans l’apprécient beaucoup également.

« J’ai l’impression que c’est parce que le personnage principal a 16 ans. Les filles se disent : “je suis encore en bas de 16 ans... je peux le lire !” Mais j’ai aussi des garçons qui le lisent. C’est le fun de voir qu’il y a des lecteurs d’âges différents qui lisent mes romans », dit-elle en entrevue.

Pourquoi les livres ont-ils un tel succès ? « Je pense que c’est parce que tout est révisé par des jeunes de cet âge-là », note-t-elle.

Le style d’écriture a été adapté en conséquence. « Je suis en train de relire le tome 11 des garçons parce que je suis en train d’écrire le tome 14, qui va sortir à l’automne. Ça fait trois ans que je n’ai pas sorti un tome pour les garçons. Et c’est fou comment le ton est différent. C’est incroyable : deux écritures complètement différentes. Pourtant, c’est le même univers ! »

Photo fournie par les éditions Défendu !

Une recommandation

Elle écrit la série Défense d’entrer Filles en collaboration avec sa propre fille, Catriona, qui a maintenant 20 ans. Celle-ci, grande lectrice de littérature jeunesse, lui a fait une recommandation importante.

« Ma fille m’a dit de ne pas tomber dans un piège : d’écrire tout le temps des histoires de gars... »

« Il y en a des gars, parce qu’à cet âge, elles ont leurs premiers chums... mais mes histoires ne sont pas juste autour de ça. Il y a la sororité, les hangouts de filles, le sport. On pense que les filles ne font pas de sport... mais j’ai essayé d’éviter ces clichés-là. »

Photo fournie par les éditions Défendu !

Ses souvenirs

Caroline Héroux partage ses propres souvenirs d’adolescence ; elle a grandi à Ville Saint-Laurent.

« J’étais dans une école de filles. J’étais un gars manqué quand j’étais jeune : on jouait au hockey dans la rue avec mes cousins. On se faisait des tournois de hockey, on jouait au baseball au parc du coin. J’ai intégré ça aussi dans mes romans. »

« Ma fille, Catriona, a fait du sport-études en nage synchronisée. J’ai intégré ça aussi. Oui, il y a des histoires de gars... mais j’essaie vraiment de les raconter autrement qu’une fille qui est nunuche et qui vit une peine d’amour. C’est pas juste ça, dans la vie d’une jeune fille. »

Photo fournie par les éditions Défendu !

Caroline Héroux, 52 ans, rappelle que les choses ne changent pas tant que ça, dans le fond, d’une génération à l’autre. « On a toutes eu nos périodes, une première peine d’amour... première sortie, première brosse. »

D’autres souvenirs fusent... « Les hangouts dans les centres d’achats avec les amies. Aller voir les films, parce que c’était la seule activité qu’on pouvait faire qui était légale en bas de 18 ans ! »

L’alcool

Dans le tome 4, Dieu grec, elle aborde le sujet de l’alcool alors que Mélie se retrouve dans un party où l’alcool coule à flots. Elle a été malade à souhait.

« Quand la mère s’aperçoit de ça, elle lui fait juste un commentaire sur le fait qu’elle lui a menti : tu es en pénitence parce que tu as menti et que ça ne passe pas chez nous. Mais j’espère que tu as eu ta leçon pour l’alcool ! »