Deux siècles et demi d'esclavage et 150 ans d'injustice, ça vaut combien, au juste?

Cinq millions de dollars par personne ? Cent mille dollars par année pendant un quart de millénaire ? Des maisons à un dollar chacune ? Tout un défi que de redresser les torts de l’Histoire, surtout quand on se penche sur la plus grande de toutes les injustices, l’esclavage.

Ron DeSantis aurait préféré ne pas s’enfarger dès le départ dans sa course vers la Maison-Blanche. Le guerrier culturel a une croisade anti-woke à mener. Et les Californiens s’apprêtent à lui en mettre plein la vue.

Ce printemps, à San Francisco, un comité a déposé au conseil municipal plus d’une centaine de recommandations visant à dédommager les Afro-Américains pour le passé esclavagiste du pays. Un groupe de travail doit faire le tri et soumettre ses conclusions d’ici le 1er juillet.

Le débat n’est pas neuf ; en Illinois, la ville d’Evanston a été la première en 2021 à définir un plan de compensations pour sa population noire ; Boston a récemment lancé sa propre réflexion. San Francisco s’est toutefois montrée plus ambitieuse, chiffrant le plus rigoureusement possible son lot de bonnes intentions.

QUI VA PAYER POUR TOUT ÇA ?

L’estimation est stratosphérique : 200 milliards $ pour une ville déjà aux prises avec un déficit budgétaire de 728 millions $ !

C’est en additionnant les suggestions du rapport initial qu’on en arrive à cette somme pharaonique : cinq millions de dollars versés à chaque adulte noir admissible ; la garantie d’un revenu annuel – toujours à ces adultes noirs, mais aussi à leurs descendants – d’au moins 97 000 $ pendant... 250 ans ; la conversion de logements sociaux en condominiums qui seraient offerts à chaque famille pour... un dollar.

À la grandeur de l’État, ce sont 800 milliards $ qui devraient être versés, deux fois et demie le budget annuel de la Californie. L’équipe de travail juge qu’il s’agirait d’une compensation appropriée pour des décennies de surveillance policière excessive, d’incarcération abusive et de discrimination chronique en matière de logement.

QUARANTE ACRES ET UNE MULE

Les discussions sur le prix à payer pour l’esclavage des Noirs ont une longue histoire aux États-Unis. Au cœur de la guerre de Sécession, le général Sherman avait rédigé un ordre spécial, stipulant que les terres confédérées saisies en Géorgie et en Caroline du Sud devaient être partagées entre les Noirs autrefois asservis dans ces États : 40 acres par famille. Les Afro-Américains en ont fait une expression qui tient toujours, « 40 acres et une mule ».

L’engagement n’a pas été respecté, au contraire. Les familles noires ont été empêchées de s’enrichir par l’accès à la propriété ou à l’enseignement supérieur. Les jeunes Noirs sont toujours avertis de se méfier des forces de l’ordre. Et les entreprises noires, encore aujourd’hui, ont plus de mal à obtenir des prêts que les entreprises blanches.

Un expert de l’Institut Hoover, après n’avoir analysé que certaines parties des propositions, en a estimé le coût à près de 600 000 $ par ménage non noir de San Francisco. Même au paradis des wokes, la facture scandalise. L’enjeu, c’est clair, fera des étincelles durant la bataille qui se prépare pour la présidence.

QUATRE SIÈCLES AGITÉS DE COHABITATION

1619

Arrivée des premiers esclaves dans les colonies britanniques américaines

1863

Proclamation d’émancipation des esclaves par le président Abraham Lincoln

1964

Adoption de la loi sur les droits civiques (Civil Rights Act) qui interdit la ségrégation dans les lieux publics

« Les descendants de personnes réduites en esclavage aux États-Unis devraient être remboursés d’une manière ou d’une autre. »

Blancs

Oui 18 %

Non 80 %

Noirs

Oui 77 %

Non 17 %

Républicains

Oui 8 %

Non 91 %

Démocrates

Oui 48 %

Non 49 %

Source : Pew Research Center, Oct. 2021