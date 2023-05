Erik Bazinyan ne cède pas aux menaces de Jose de Jesus Macias

Quand Erik Bazinyan montera dans le ring au Casino de Montréal, le 1er juin, il se retrouvera en face d’un adversaire qui veut lui arracher la tête. Rien que ça.

C’est que l’Arménien et Québécois d’adoption qui présente une fiche parfaite de 29 victoires (21 K.-O.) sera confronté au Mexicain Jose de Jesus Macias (28-11-4, 14 K.-O.), qui a clairement dit qu’il voulait s’en prendre à lui lors d’un gala présenté le 23 mars dernier, toujours au Casino.

«J’ai cassé la mâchoire à [Mikael] Zewski, j’ai envoyé au tapis [Steven] Butler et je vais arracher la tête à Erik Bazinyan, a-t-il déclaré à ce moment. Je suis très sérieux: je m’en viens pour lui et pour ses classements.»

«Je ne savais pas qu’il a dit ça, a calmement mentionné Bazinyan lorsqu’on lui a parlé de la déclaration. Je pense qu’il a dit ça pour avoir un bon combat et avoir la chance de se battre contre quelqu’un comme moi.

«J’ai 29 combats en carrière, beaucoup de boxeurs m’ont dit ça et ça ne me dérange pas. Je ne parle pas dans le ring. Quand je fais mal à quelqu’un, je regarde sa figure et ça fait du bien parce qu’il a mal et ne peut pas parler.»

Au sérieux

Le Mexicain doit tout de même être pris au sérieux puisqu’il a donné du mal à d’autres Québécois. On l’a mentionné, il a fracturé la mâchoire de Zewski même si celui-ci a remporté le duel. Il a aussi passé le K.-O. à Butler il y a un peu plus de deux ans et il a défait Francis Lafrenière par décision partagée en 2018.

«Il s’est battu avec quelques boxeurs d’ici, mais je suis moi, et ce qu’il a fait avec les autres, c’est dans le passé. Il peut frapper, mais pour moi, ça ne change rien. Je vais lui montrer que je suis un boxeur», a insisté Bazinyan.

Le Lavallois d’adoption sait qu’il sera confronté à un bon boxeur, alors il entend tout de même être prudent malgré la confiance qu’il affiche.

«Je dois juste faire attention parce qu’il a une main gauche et la main lourde. Je ne cherche pas le K.-O. à tout prix.»

Marque importante

Ce combat sera le trentième de Bazinyan chez les professionnels, ce qui marque un plateau important pour le boxeur de 28 ans qui a défait Alantez Fox à sa dernière sortie, le 2 février dernier.

«Je pense que je pourrais avoir de plus gros combats ensuite, mais l’objectif est de gagner ce combat en premier.»

Bazinyan pourra également défendre ses titres des super moyens de la North American Boxing Association et de la North American Boxing Federation.

Confiant et bien préparé, il a eu l’occasion de croiser son camp d’entraînement avec celui de Steven Butler en étant son partenaire d’entraînement quand le boxeur montréalais préparait son affrontement de championnat du monde contre Janibek Alimkhanuly, qu’il a finalement perdu en Californie, il y a deux semaines.

«Je faisais ça pour l’aider, mais je pense que ça m’a aussi aidé.»

Autre approche

Si on fait le décompte, Erik Bazinyan n’a qu’une défaite en 139 combats puisqu’il présentait une fiche de 109 victoires en 110 combats amateurs avant de passer chez les professionnels.

Rencontré en Californie il y a deux semaines, son entraîneur Marc Ramsay nous mentionnait d’ailleurs qu’il y avait une différence importante entre les boxeurs nord-américains et les pugilistes européens qui disputent beaucoup de combats amateurs.

Bazinyan reconnaît qu’il dispose d’une expérience très riche même si la boxe amateur et la boxe professionnelle sont bien différentes.

«Bien sûr, ça me donne beaucoup d’expérience. Tu dois savoir comment gérer les rounds, gérer la respiration. J’ai changé un peu mon style en arrivant ici. J’essaie d’être plus équilibré. La transition s’est faite assez bien.»