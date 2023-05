LARIVIÈRE, Jeannine



Le 22 mai 2023, à l'âge de 93 ans est décédée Jeannine Larivière. Elle était la fille de feu Hector Larivière et feu Léonne Provost.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole, Linda (Jean), feu Maurice et Mario, ses petits-enfants : Laurence, Judith, Marie-Ève et Véronique ainsi que ses arrière-petits-enfants : Jules, Paul, Marius, Lucie, Nathaniel et Benjamin.La famille recevra les condoléances le samedi 10 juin de 14h à 16h30, suivi des funérailles à 16h30, au complexe :Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Maison Bleue serait apprécié.