LABERGE, Yves



À Havelock, entouré de sa famille, le 19 mai 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Yves Laberge, époux de Mme Linda Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Josiane (Jeannôt Liboiron), ses fils Luc (Marie-Hélène Gérard) et Ghislain (Élanie Gignac), ses petits-enfants Louis, Julien, Marc-Alexis, Benjamin, Annabelle, Raphaël et sa petite-fille à venir, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 2 juin entre 18h et 21h ainsi que le samedi 3 juin entre 9h et 11h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe.La famille désire remercier l'équipe du soutien à domicile pour leurs bons soins et leur support.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.