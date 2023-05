Faut-il retirer ses souliers dans la maison? Des scientifiques se prononcent

Deux scientifiques américain et australien, qui ont passé une décennie à analyser l’environnement intérieur et les contaminants auxquels nous sommes exposés dans notre demeure, ont décidé de régler une bonne fois pour toutes le débat suivant : faut-il retirer ses souliers lorsqu’on rentre dans une maison?

Mark Patrick Taylor, scientifique environnemental en chef de la Environment Protection Authority (EPA) de Victoria, en Australie, et Gabriel Filippelli, professeur des sciences terrestres et directeur exécutif de l’Indiana University Environmental Resilience Institute (IUPUI), estiment qu’il est nettement préférable de se déchausser une fois à l’intérieur, rapporte CBS.

Puisqu’on passe en moyenne 90% de son temps à l’intérieur, il est pertinent de s’interroger sur ce qu’on retrouve dans l’air de sa résidence. Or, le tiers des éléments contenus dans l’air intérieur proviennent de l’extérieur, qu’ils soient soufflés par le vent ou transportés par la semelle de nos chaussures.

Certains microorganismes présents sous nos souliers sont des pathogènes résistants aux médicaments, incluant des agents infectieux provenant du réseau médical qui sont particulièrement difficiles à combattre.

De plus, le dessous de votre chaussure recèle probablement des résidus d’asphalte qui contiennent des toxines cancérigènes ainsi que des substances chimiques qui perturbent le système endocrinien.

Plusieurs contaminants dangereux sont inodores et transparents; ils sont donc très difficiles à détecter. Ceux-ci proviennent souvent du sol extérieur et sont amenés à l’intérieur via vos souliers ou les pattes de votre animal de compagnie.

Par ailleurs, selon un article du Wall Street Journal, la bactérie E. coli peut se retrouver sur environ 96% des souliers.

Il est donc fortement conseillé de retirer ses chaussures à l’intérieur, puisque cette option est presque exempte d’effets négatifs, mais réduit considérablement le nombre d’éléments pathogènes dans votre logis.

Si vos pieds ont absolument besoin de support ou si vous craignez de vous cogner l’orteil, les deux experts recommandent d’avoir une paire de chaussures que vous portez strictement à l’intérieur.