THIBODEAU, Gertrude, SBC



À Montréal, le 17 mai 2023, à l'âge de, est décédée soeur Gertrude Thibodeau, SBC, membre de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal.Fille de feu Wilfrid Thibodeau et de feu Célanire Lemay. L'ont précédée: sa soeur Gilberte (Antoine Dionne), ses frères Laval, Bégin (Jeannine Robert) et Vincent (Monique Gérin).Elle laisse dans le deuil: sa soeur Thérèse (feu Dr René Paquin), son frère Jean-Guy (Renée Messara), sa belle-soeur Gabrielle Parent (feu Laval), ses nombreux neveux et nièces ainsi que ses ami.es.Exposée à la Maison-Mère, 665 boul. Gouin Est, Montréal, le mardi 30 mai, de 15h à 17h et de 19h à 21h; il y aura célébration de la Parole à 20h. Les funérailles auront lieu le mercredi 31 mai, à 10h, à la Maison-mère. Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Des dons à la fondation Les Oeuvres Marie-Gérin-Lajoie inc. (665, boul. Gouin Est, Montréal, QC, H2C 1A5) seraient appréciés.