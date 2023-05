Féminisme: les univers littéraires de Florence Darveau

C’est un printemps bien chargé pour Florence Darveau, qui présente le troisième tome de sa série pour préados et ados, Confessions d’une cheerleader, et un second ouvrage pour les jeunes adultes. Deux univers différents, mais bien ancrés dans la réalité des jeunes!

Photo fournie par les Éditions les Malins

Dans votre série Confessions d’une cheerleader, Rosie réalise que son ami a un grand intérêt pour elle. L’amitié gars-fille, c’est possible ou non : on en est où à ce sujet en 2023?

En fait, en grandissant, on réalise que les vraies amitiés gars-fille, c’est super possible d’en avoir ! Mais à l’adolescence, c’est mélangeant, parce qu’on ne sait pas trop où la limite se trace...

Faire la transition entre l’écriture d’une série pour les ados et une pour les jeunes adultes, ça se fait bien ?

Photo fournie par les Éditions du Parc en Face

Tout change avec l’âge du personnage; on doit se mettre dans la psychologie du personnage. La série Après combien de temps..., avec Lara qui a 16, 17 ans, aborde des sujets plus sérieux, comme le féminisme. Peut-être que je me sens plus sérieuse, durant l’écriture ? Je n’y pense pas trop. Ça se fait naturellement.

Qu’est-ce que ça fait de savoir que vous ouvrez les yeux aux ados sur le féminisme ?

C’est une des choses desquelles les personnes me parlent le plus, en lien avec cette série. D’avoir mis des mots sur le sexisme ordinaire. Et elles réalisent qu’il y en a, autour d’elles. C’est important de nommer les choses, quand tu te rends compte que quelqu’un te manque de respect ou que tu ne te sens pas à l’aise dans une situation. Apprendre aux jeunes filles à mettre leurs limites et à dire : « Ce que tu viens de dire, c’est sexiste pour telle raison ! » Le deuxième tome aborde la misogynie intériorisée, la compétitivité entre les filles.

Si Lara et Rosie, les personnages de vos deux séries, pouvaient avoir une conversation, qu’est-ce qu’une et l’autre pourraient s’apporter?

Je pense que Lara aborderait le sujet des relations toxiques avec Rosie... Elle lui demanderait si elle est certaine de pouvoir faire confiance au gars qui lui plaît, s’il lui donne le gâteau au complet ou juste des miettes. Puis, Lara est très sur le qui-vive et réactive à tout. Rosie pourrait lui apporter de sa « naïveté positive », de son ouverture envers les autres et de sa légèreté.

Vous avez vous-même été cheerleader. Aviez-vous un rituel avant vos compétitions ?

Le soir avant une compétition, des amies venaient dormir chez moi ou j’allais chez une amie. Le matin, on se préparait ensemble. On se coiffait, on se maquillait, on prenait des photos, etc. Puis, il fallait que le jello de la cafétéria où avait lieu l’événement soit d’une couleur précise pour qu’on s’assure de gagner (rires)!