La population de Lévis s’agrandit

Les nouveaux résidents affluent à Lévis, attirés par une qualité de vie sans pareille. Entre 2020 et 2023, 6 651 personnes ont choisi de s’y établir, propulsant Lévis au 1er rang parmi les 7 plus grandes villes du Québec pour la croissance de sa population (4,5 %).

Lévis compte 154 000 habitants (au 1er janvier 2023) et connaît un rythme de croissance moyen de plus de 2 200 nouveaux résidents chaque année depuis trois ans. Les prévisions démontrent que cet essor se poursuivra dans les prochaines années, atteignant 5,4 % en 2026 (160 281 habitants).

L’accroissement naturel de la population (2,5 habitants sur 10), la migration internationale (2,5 habitants sur 10) et dans une plus grande proportion la migration interrégionale (5 habitants sur 10) illustrent la progression de la population lévisienne.

Une ville accueillante pour tous

Les nouveaux résidents proviennent de partout en province pour s’épanouir, travailler et élever leur famille à Lévis. « C’est la première fois, depuis la période 2016 à 2021, que tous les soldes migratoires interrégionaux affichent un résultat positif, et ce, même à l’égard de Montréal », affirme le maire Gilles Lehouillier. C’est-à-dire qu’il y a plus de gens qui quittent chacune des régions du Québec pour emménager à Lévis, que l’inverse.

La majorité arrive de la région de la Capitale-Nationale, suivie des régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay, du Nord du Québec et de la Côte-Nord, de la Mauricie, des Laurentides de Lanaudière et Laval, de la Montérégie, de l’Estrie, du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de l’Outaouais et de l’Abitibi et finalement de Montréal.

En 2021, Lévis comptait plus de 7 025 Lévisiens provenant d’autres pays et résidents non permanents sur son territoire. « Une hausse de 475 % depuis 2001! », se réjouit M. Lehouillier. Aujourd’hui, ce sont 51 % des personnes immigrantes s’installant en Chaudière-Appalaches qui choisissent Lévis comme ville d’accueil.

La Ville et les organismes bénévoles de Lévis témoignent leur ouverture et leur hospitalité à travers les services offerts aux nouveaux résidents dont, les fiches d’informations au sujet des diverses facettes de la vie à Lévis, ainsi que la carte des services de proximité et de la vie communautaire qu’elle met à leur disposition. Cet outil interactif leur permet de se familiariser rapidement avec la ville qu’ils apprivoisent un peu plus chaque jour et de profiter rapidement de tout ce qu’elle a à leur offrir.

Portrait des Lévisiens

Pour mieux faire connaissance avec la population lévisienne, voici quelques statistiques (2021) qui la caractérisent.

66 % : Proportion de propriétaires.

65 750 : Nombre de ménages, dont au moins 55 % sont composés d’un couple (avec ou sans enfant) et 32 % d’une seule personne.

42,9 ans : Âge moyen de la population.

60 ans : Les femmes sont majoritaires, particulièrement à partir de cet âge.

80,7 % : Niveau de participation de la population active, les 25-64 ans, au marché du travail.

47 541 $ : Revenu total médian des particuliers de 18 ans et plus.

29 % : Proportion de diplômés universitaires.

22 % : Proportion de diplômés collégiaux.

87 % : Proportion de détenteurs d’un diplôme d’études secondaires.