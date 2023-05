Le Beach Party de P-A Méthot au Centre Vidéotron: ensoleillé avec passages nuageux

Il faut rendre à P-A Méthot ce qui appartient à P-A Méthot. Qui d’autre peut avoir l’idée saugrenue d’organiser dans un aréna de hockey un beach party durant lequel un record Guiness de danse de Macarena a été battu et qui met en scène Patsy Gallant chantant Hawaïenne ?

• À lire aussi: Un petit air de déjà-vu pour Megadeth au Centre Vidéotron

Apparemment, selon la meneuse de la danse Mona de Grenoble, des vérificateurs de Guiness étaient dans les coulisses pour certifier que les 6000 spectacles qui ont assisté au Beach Party de P-A Méthot, samedi soir, au Centre Vidéotron, ont bel et bien tous dansé Macarena, éclipsant ainsi la marque de 2200 personnes, en 2011, au Royaume-Uni.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

C’est justement quand le public a pu se lever pour danser que la fête sur la plage de P-A Méthot, qui avait revêtu un chandail de circonstances des Remparts de Québec, a connu ses meilleurs moments.

Malgré le désistement de dernière minute du rappeur Koriass, la carte musicale a rempli ses promesses, comme cela avait été aussi le cas lors de ses soirées hommage aux années 1980 et 1990, tenus au même endroit.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

La coqueluche québécoise du new country, Matt Lang, a soulevé la foule lors de ses deux visites sur scène au son de Water Down The Whiskey et la toute nouvelle One Margarita. L’effet a été le même lorsque le toujours sexy Jonas est venu balancer une électrisante Summer of 69 tandis que la reine du disco, Patsy Gallant, a offert un savoureux contre-emploi en s’attaquant avec élégance à la burlesque Hawaïenne des Trois Accords.

Humour peu inspiré

Si les chansons ont fait briller le soleil au-dessus de la fausse plage aménagée sur la scène du Centre Vidéotron, il y a malheureusement eu des passages nuageux pendant le volet humour de la soirée.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Malgré la présence d’humoristes de la trempe des Dominic Paquet, Maxim Martin, Dominic et Martin et Silvi Tourigny, on a eu droit à une succession de monologues peu inspirés et décousus, qui tournaient notamment autour de la consommation d’alcool, de la présence de sable dans les orifices corporels les plus intimes ou de la haine du camping.

Il est évident qu’avec un fil conducteur comme les beach partys, personne ne s’attendait à un niveau de raffinement élevé, ni à des sursauts d'originalité. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas moyen de pondre de vrais bons gags, même quand on vise en bas de la ceinture.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

En dépit du fait qu'on n'a sûrement pas vu le futur gagnant de l'Olivier du numéro de l'année, Martin Petit a été celui qui a su le mieux tirer son épingle du jeu en s’attardant à la différence entre le port de la chemise hawaïenne au Québec et à... Hawaï. Bien pensé.

L’hôte de la soirée a aussi fait mouche lorsqu’il a expliqué pourquoi il ne faut pas penser à la Gaspésie comme destination baignade. Il parait que des enfants qui reviennent d'une saucette, il faut les laisser une nuit sur le comptoir pour qu'ils dégèlent.

On se demande cependant si la fête n’aurait pas été plus relevée en remplaçant un ou deux numéros d’humour par des prestations musicales supplémentaires.