Le Canada se réveille en troisième, passe en finale

Un but d’Adam Fantilli en troisième période a fait la différence dans un gain de 3 à 2 du Canada contre la Lettonie en demi-finale du Championnat du monde de hockey, à Tampere en Finlande.

En finale, le Canada affrontera le vainqueur du duel entre les États-Unis et l'Allemagne, qui doit avoir lieu plus tard samedi.

Bien défié par les surprenants Lettons lors des deux premiers engagements, le Canada a appuyé sur l’accélérateur en troisième période, profitant de réussites de Jack Quinn et Fantilli pour prendre définitivement l’avantage, avant de voir Scott Laughton compléter la marque dans un filet désert.

«Jeudi dernier [durant le match de quarts de finale contre la Finlande] nous n’avons pas permis à la foule de s’impliquer. Mais aujourd’hui, ils ont pris les devants à deux reprises et l’atmosphère était difficile pour nous, a avoué le défenseur Tyler Myers, selon le site de l’IIHF.

«Mais nous n’avons rien lâché. Je donne beaucoup de crédit à notre équipe pour la façon dont nous avons joué en troisième période. Nous nous sommes dit de rester calmes; il n’y avait aucune raison de jouer sur les talons. Nous nous sommes concentrés sur la tâche à accomplir.»

Dans Locmelis et Rudolfs Balcers ont marqué les filets lettons. Le Québécois Samuel Blais a marqué l’autre but canadien, son deuxième en deux matchs.

Son compatriote Samuel Montembeault a de nouveau bien paru devant la cage de l’unifolié, réalisant 20 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Arturs Silovs a repoussé 32 rondelles.

Selon ce dernier, dont l’excellente performance face aux Suédois a permis aux siens d’accéder au carré d’as, l’histoire aurait été différente si le match avait eu lieu à Riga.

«La foule n’était pas mal ici non plus, a-t-il nuancé. Plusieurs de nos partisans sont venus pour nous soutenir. Nous avons essayé de répondre à leurs attentes, mais nous avons échoué. Nous allons essayer de réussir demain [dimanche]. C’est le dernier match de la saison, donc nous devons tout laisser sur la table et voir ce qui va arriver.»

La finale et le match de la médaille de bronze auront lieu dimanche.